منوبة : وفاة اطار اداري بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت بعد اصابته بفيروس كورونا

سجلت جامعة منوبة اول حالة وفاة في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت التابعة لها ، وهي تتعلق باطار إداري بمكتبة المؤسسة ،توفي الجمكتب منوبة /تسجيل حالة وفاة اطار اداري بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت جراء فيروس كورونامعة المنقضي ، وثبتت اصابته بفيروس كورونا بعد صدور اختبار الكوفيد 19 الخاص به ايجابيا.

الفقيد يبلغ من العمر 43 سنة توفي الجمعة بمستشفى شارنيكول ودفن بمقبرة حي الانطلاقة ، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعمول به في الدفن لحالات الكورونا.ونعد كانت هذه الوفاة الاولى المسجلة بالمؤسسات الجامعية على مستوى الجهة.

وقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا بهذه المؤسسات الجامعية منذ 15 سبتمبر المنقضي 29 مصابا منهم 21 طالبا وذلك وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة،