تفاصيل التركيبة الجديدة للكتل البرلمانية على إثر استقالة 7 نوّاب من الكتلة الوطنية..

أعلن مجلس نوّاب الشعب، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، عن التركيبة الجديدة للكتل، وذلك على إثر الإعلان في بداية الجلسة العامة ليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020، عن استقالة النواب منجي الرحوي وحاتم المليكي وسهير العسكري ومريم اللغماني وخالد قسومة وزهير مخلوف ومحمد مراد الحمزاوي، من الكتلة الوطنية.

وفي ما يلي هذه التركيبة محيّنة:

– كتلة حركة النهضة : 54 نائبا

– الكتلة الديمقراطية : 38 نائبا

– كتلة قلب تونس : 30 نائبا

– كتلة ائتلاف الكرامة : 18 نائبا

– كتلة الإصلاح : 16 نائبا

– كتلة الحزب الدستوري الحر : 16 نائبا

-كتلة تحيا تونس : 10 نائبا

– الكتلة الوطنية : 9 نواب

– النواب غير المنتمين الى كتل : 26 نائبا

كما تمّ الإعلان في جلسة أمس الإثنين، عن تغيير في كل من رئاسة كتلة حركة النهضة التي تولاها عماد الخميري والكتلة الديمقراطية التي تقلّدها محمد عمّار، إلى جانب تعيين النائب خير الدين الزاهي، نائبا لرئيس كتلة الإصلاح، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.