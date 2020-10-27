عاجل: كورونا..قرارات جديدة تخفف القيود على سكان هذه الجهات

اتخذت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بقابس في اجتماعها المنعقد مساء اليوم الثلاثاء، بإشراف والي الجهة، منجي ثامر، وعلى ضوء ما اعتبرته “تحسنا في مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كورونا”، عددا من القرارات التي من شأنها تخفيف القيود على تحركات المواطنين بغنوش وقابس الكبرى.

وتتمثل هذه القرارات، في استئناف صلاة الجمعة انطلاقا من الأسبوع الجاري، على ألا تتجاوز الخطبة 15 دقيقة، مع الالتزام الصارم بالبروتوكول الصحي وبتعقيم المساجد والجوامع قبل وبعد كل صلاة جمعة، مع دعوة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى ملازمة بيوتهم للمحافظة على سلامتهم، على أن تستثنى من هذا القرار معتمدية غنوش بصفة وقتية، في انتظار مزيد تحسن المؤشرات الصحية بهذه المعتمدية.

كما قررت اللجنة رفع الغلق عن معتمدية غنوش، وتعديل توقيت حظر الجولان بغنوش وبمنطقة قابس الكبرى (معتمديات قابس المدينة وقابس الجنوبية وقابس الغربية) ليصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا من يوم الاثنين الى يوم الجمعة ومن الساعة التاسعة مساء الى الخامسة صباحا يومي السبت والأحد، وذلك بداية من يوم الأربعاء 28 أكتوبر.

وتقرر أيضا السماح للمقاهي والمطاعم وقاعات الشاي بمعتمدية غنوش باستعمال الطاولات والكراسي في حدود 30 بالمائة من طاقة استيعابها بداية من يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 وإلغاء كل مظاهر الاحتفالات العامة بمناسبة المولد النبوي الشريف بالجوامع والمساجد والزوايا وبكافة المعالم الدينية، على أن تبقى القرارات السابقة سارية المفعول إلى حين إشعار آخر.