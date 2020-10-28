تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بولاية تونس

سجّلت ولاية تونس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح العدد الجملي للوفيات 146 وذلك منذ فتح الحدود يوم 27 جوان المنقضي وفق ما أعلن عنه المدير الجهوي للصحة بولاية تونس طارق بن ناصر

وأكد طارق بن ناصر اليوم الأربعاء في تصريح لـ(وات) تسجيل 41 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الجملي الى 2138 حالة مؤكدة منذ فتج الحدود

وأشار المتحدّث إلى وجود 423 حالة من مجموع 2138 حالة مؤكدة بفيروس كورونا مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحّات الخاصة منها 208 حالات مقيمة في المستشفيات و215 في المصحات الخاصة .

واعتبر طارق بن ناصر أن التزام 70 بالمائة من مجموع المواطنين بتطبيق البروتوكول الصحي وارتداء الكمامات من شانه أن يقلّص خطر انتشار العدوى والإصابة بالفيروس والتخفيض من عدد الوفيات إلى نسبة تفوق 80 بالمائة .

وشدد المدير الجهوي للصحة على أهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق بارتداء الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمّعات التي من شانها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد .