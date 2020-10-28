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بنزرت-كوفيد 19: تسجيل 4 وفايات و43 إصابة جديدة

2020/10/28 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت الجهة الصحية ببنزرت، اليوم الأربعاء، 4 حالات وفاة جراء فيروس “كورونا” المستجد، و43 إصابة إضافية، وفق ما أفادت به عضوة خلية اليقظة والترصد الطبي ببنزرت ابتسام بلانكو.

ولاحظت بلانكو، في تصريح لـ”وات”، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الجهة قد تجاوز عتبة الـ2000 إصابة منذ بداية الجائحة، حيث تم تسجيل إصابة 2002 شخص تعافى منهم حتى اليوم 1639 شخصا، وبلغ عدد الحالات النشطة 291 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفايات 72 حالة وفاة.

يشار إلى أن عدد الأشخاص المعنيين بالحجر الصحي الذاتي في ولاية بنزرت يبلغ حاليا حوالي 1098 شخص، وفق ذات المصدر.

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