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تونس العاصمة: حجز كمية هامة من الشماريخ

2020/10/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

بناءً على توفر معلومات، تمكنت وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية يوم 27 أكتوبر 2020 من ضبط 03 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 24 و28 سنة) على متن سيارة التي بتفتيشها تم حجز 840 علبة “فلام” (flammes).

وبمزيد تعميق التّحرّيات، اعترف صاحب السيارة بأنه تولّى اقتناء المحجوز من أحد الأشخاص بجهة بن قردان (جاري التعريف به) قصد بيعه لاحقا بتونس العاصمة.

وبالتحوّل إلى مقر سكناه، بعد استشارة النيابة العمومية، تم حجز 80 علبة من مادة المعسل المهرّب وقد قدّرت القيمة المالية للمحجوز بـ 120 ألف دينارا.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن البقية وحجز السيارة.

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