بنزرت: المراقبة الاقتصادية تحجز طنا من البطاطا بماطر

قام أعوان المراقبة الاقتصادية التابعون للإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، بالتعاون والتنسيق مع أعوان مركز الأامن الوطني بماطر، الاربعاء، بحجز كمية من البطاطا تقدر ب1 طن، تعمد صاحبها ترويجها خارج المسالك القانونية، وفق ما أفاد به مراسل “وات” بالجهة، المدير الجهوي للتجارة، ياسر بن خليفة.

وأوضح ذات المصدر أن الفريق الرقابي المشترك للتجارة والأمن، وخلال تنفيذه لحملة ميدانية بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية لمراقبة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية، بمنطقة ماطر، رصد أحد الأشخاص بصدد محاولة ترويج كمية هامة من البطاطا على متن شاحنة، تقدر ب1طن خارج مسارها الطبيعي والقانوني، فتم على الفور الحجز الفعلي لكامل الحمولة من البطاطا، وتحرير محضر بحث ضد صاحبها، بالتوازي مع إعادة ضخها بالمسالك القانونية بسوق الجملة للخضر بماطر، عقب استيفاء الاجراءات القانونية ذات الصلة.

وأوضح بن خليفة أن الحملات الميدانية ستتواصل بنسق أرفع في الزمان والمكان، وستكون شاملة لكل المجالات والقطاعات، ولاسيما منها القريبة من المواطن، سواء منها المتعلقة بقدرته الشرائية، أو أمانه الصحي.