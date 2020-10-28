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وزارة التربية: تسجيل 70 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التربوية

2020/10/28 أخبار, المصدر, مجتمع

سجلت وزارة التربية، يوم الاربعاء، 70إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بالمؤسسات التربوية، ليبلغ عدد الاصابات في الوسط المدرسي منذ مطلع السنة الدراسية في 15 سبتمبرالفارط وإلى غاية يوم 27 أكتوبر الجاري، 1776 إصابة، و4390 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية، مساء يوم الاربعاء.

وأشارت الوزارة في بلاغها الدوري حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي، أن الإصابات شملت 853 مؤسسة تربوية، بنسبة قدرت بـ 13.95 بالمائة، وطالت الإصابات 752 تلميذ و815 مدرس و163 من إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين. أما الاصابات في صفوف العملة بهذه المؤسسات، فبلغت 46 إصابة.

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