عاجل: تمديد حظر الجولان والحظر الصحي الذاتي الاجباري للمسنين إلى 14 نوفمبر بهذه الولاية..

قرّرت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالمنستير خلال جلستها اليوم التي عقدت بمقر ولاية المنستير بإشراف والي الجهة أكرم السبريالتمديد في حظر الجولان إلى غاية السبت 14 نوفمبر 2020 بداية من الساعة الثامنة ليلا وإلى غاية الساعة الخامسة صباحا وإعادة فتح كافة الأسواق الأسبوعية بولاية المنستير لمدة أسبوع مع الحرص على الالتزام و احترام البروتوكول الصحي، وذلك بداية من يوم السبت 31 أكتوبر 2020 و إلى غاية يوم السبت 7 نوفمبر 2020 مع إمكانية مراجعة او تعديل هذا القرار لاحقا.

وقررت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالمنستير كذلك التمديد في الحظر الصحي الذاتي الإجباري لمن يتجاوز سنهم 75 سنة مهما كانت حالتهم الصحية والحظر الصحي الإجباري للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة و75 سنة من الذين يعانون من أمراض مزمنة وفق ما ذكره لـ(وات) الملحق الإعلامي بولاية المنستير سامي طرشون.

وأبقت اللجنة على نفس الإجراءات السابقة المعلن عنها بتاريخ 14 أكتوبر 2020 مع الحرص على احترام وتطبيق البروتوكولات الصحية وتكثيف حملات التحسيس والتوعية والمراقبة على المخالفين.

وأعلنت اللجنة حلال جلستها أنّ وزارة الصحة أبرمت عقود مع ثلاثة أطباء اختصاص وسيقع بالتالي قريبا فتح مركز “كوفيد19 ” بالمستشفى المحلي بطبلبة الذي يعدّ 12 سرير أكسيجين علاوة على تخصيص 10 أسرّة للعناية المركزة بقسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير مع تكليف أطباء اختصاص للإشراف على المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد والمقيمين بهذا القسم.

وأكد من جهته المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة خلال هذه الجلسة تسجيل استقرار في نسق العدوى بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي مقارنة بإحصائيات بداية الشهر نفسه، حيث لا تزال الى تاريخ اليوم 1188 حالة إصابة بالجهة وتسجيل 2319 حالة شفاء من ضمن 3485 حالة إصابة منذ بداية شهر فيفري الماضي.

وساهم المجتمع المدني والمنظمات الوطنية في دعم جهود الدولة في المجال الصحي بالجهة حيث تبرع الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير باعتماد قدره 20 ألف دينار والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير بمساهمة مالية قدرها 30 ألف دينار لإقتناء بعض التجهيزات الطبية لفائدة الجهة.

وسجلت الجهة إصدار والي المنستير لمجموع 22 قرار غلق وقتي لمدة شهر لمقاهي ومطاعم ومحلات مفتوحة للعموم لم تلتزم بالبروتوكولات الصحية الخاصة بكلّ قطاع بالإضافة إلى خرق حظر الجولان حسب الملحق الإعلامي بولاية المنستير.