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تسجيل 15 حالة ومحاولة انتحار خلال شهر سبتمبر 2020 حوالي ثلث ضحاياها من الاطفال

2020/10/28 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت تونس 15 حالة انتحار ومحاولة انتحار، خلال شهر سبتمبر 2020، ثلث ضحاياها من الأطفال دون 15 سنة، وفق تقرير منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر سبتمبر 2020، حول “الاحتجاجات الجماعية، والانتحار، والعنف، والهجرة”.

ومثل الذكور، حسب التقرير، نسبة 80 بالمائة، من مجموع ضحايا حالات ومحاولات الانتحار المرصودة، لتشكل الفئة العمرية من 16 الى 45 سنة، الاكثر انتحارا، اذ بلغ عدد ضحايا الانتحار من هذه الفئة العمرية 7 ضحايا، بينهم امرأتان.

و يتوزع ضحايا الانتحار على 8 ولايات، 3 حالات في كل من ولايتي تونس وقفصة، و4 حالات في نابل، وحالة واحدة في كل من ولايات القيروان، وجندوبة، وبنزرت، وسوسة، وسيدي بوزيد.

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