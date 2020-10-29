عاجل: ايقاف الدروس بالجامعات لمدة أسبوعين..

قررت رئاسة الحكومة إيقاف الدروس الحضورية في الجامعات العمومية و الخاصة لمدة اسبوعين و إعتماد نظام التواصل البيداغوحي عن بعد مع وضع الإمكانيات اللوجستية للجامعات على ذمة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم التجهيزات الضرورية مع عدم غلق المبيتات الجامعية وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تمّ الإعلان عنها فجر اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا في البلاد تحسبا لمزيد تدهور الأوضاع على مختلف المستويات خاصة أمام إرتفاع نسق العدوى ومحافظة على تماسك المنظومة الصحية، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.