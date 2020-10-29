عاجل-مدير عام الصحة يحذر: “عدد الوفيات بالكورونا سيتضاعف أواخر نوفمبر وديسمبر..وهذا هو الخلاص الوحيد”..

عاجل: رفيق بوجدارية يدعو الى إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد وإقرار حجر صحي موجه..

تسجيل حالتا وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جندوبة..

رئيس الحكومة يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات المتخذة لمجابهة كورونا ويعتبر النتائج المحققة دون المأمول

عاجل: ايقاف الدروس بالجامعات لمدة أسبوعين..

2020/10/29 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قررت رئاسة الحكومة إيقاف الدروس الحضورية في الجامعات العمومية و الخاصة لمدة اسبوعين و إعتماد نظام التواصل البيداغوحي عن بعد مع وضع الإمكانيات اللوجستية للجامعات على ذمة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم التجهيزات الضرورية مع عدم غلق المبيتات الجامعية وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تمّ الإعلان عنها فجر اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا في البلاد تحسبا لمزيد تدهور الأوضاع على مختلف المستويات خاصة أمام إرتفاع نسق العدوى ومحافظة على تماسك المنظومة الصحية، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn