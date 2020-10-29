مدنين: سادس حالة وفاة خلال هذا الاسبوع بسبب فيروس “كورونا” و29 إصابة جديدة

سجلت ولاية مدنين، خلال هذا الاسبوع، سادس حالة وفاة بفيروس “كورونا” اثر وفاة مصاب بالفيروس، مساء امس الاربعاء، بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، في سن 70 ويحمل امراضا مزمنة، ليرتفع عدد الوفايات الى 23 حالة وفاة، وفق مدير الصحة الاساسية بالادارة الجهوية، زيد العنز .

وسجلت الجهة أيضا، حسب ما ذكره الدكتور العنز لـ(وات)، 29 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” من بين نتائج 99 عينة، هي حالات مخالطة لاصابات سابقة، منها 4 حالات بالمستشفيات، وحالة بمصحة خاصة، واصابتين في صفوف التلاميذ، و4 اعوان صحة عمومية، لترتفع حالات الاصابة من بين التلاميذ الى 16 اصابة وفي القطاع الصحي الى 26 إصابة .

وتتوزع هذه الاصابات بين 19 في جزيرة جربة، من بينها 10 اصابات بجربة ميدون، و9 اصابات بجربة حومة السوق، الى جانب 8 اصابات ببن قردان، واصابتين اثنين بمدنين الشمالية.

وجاءت من بين النتائج الاخيرة 15 حالة شفاء، منها 10 حالات شفاء ببن قردان، و4 حالات شفاء بحومة السوق، وحالة وحيدة بميدون.