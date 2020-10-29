صفاقس-كورونا: 153 إصابة جديدة من مجموع 357 تحليلا مخبريا وغياب للوفايات لأول مرة منذ 18 يوما

كشفت الإدارة الجهوية للصحة بولاية صفاقس، في آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة، اليوم الخميس، عن 153 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 357 تحليلا مخبريا، كما تميزت الحالة بغياب الوفايات لأول مرة منذ 18 يوما.

وسجلت، في هذا التحيين الجديد للحالة الوبائية، 92 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 2373 شخصا علما وأن عدد الوفايات المسجل إلى حد الآن في الجهة بلغ 83 حالة وفاة.

ويقيم بقسم “كوفيد أكسيجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 64 شخصا ومثلهم بالمصحات الخاصة، في حين يرقد بالعناية المركزة (إنعاش كوفيد) بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة 8 مصابين بالفيروس.

وتشير الإحصائيات إلى أن العدد الجملي للحالات التي أثبتت التحاليل المخبرية حملهم للفيروس بالجهة يبلغ 3428 شخصا وعدد التحاليل المنجزة في الجهة إلى حد الآن 18 ألفا و810 تحاليل.

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