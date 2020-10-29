اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية صفاقس

كشف آخر تحيين للحالة الوبائية بولاية صفاقس، اليوم الخميس، عن 153 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 357 تحليلا مخبريا، كما تميزت الحالة بغياب الوفايات لأول مرة منذ 18 يوما، فضلا عن تسجيل 92 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 2373 شخصا علما وأن.

وتشير الإحصائيات إلى أن العدد الجملي للحالات التي أثبتت التحاليل المخبرية حملهم للفيروس بالجهة يبلغ 3428 شخصا ويبلغ إجمالي عدد الوفايات 83 حالة وفاة.

ولاية قابس

تلقت الإدارة الجهوية للصحة بقابس نتيجة 120 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا”، حيث جاءت نتيجة 57 منها ايجابية، وتتوزع الى 21 إصابة بقابس الجنوبية، و11 إصابة بقابس المدينة، و08 إصابات بالحامة، و05 إصابات بوذرف، و04 إصابات بقابس الغربية، و03 اصابات بكل من غنوش والمطوية، وإصابتين (02 ) بمارث.

ويبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس، 1747 شخصا من بين 2080 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 333 حالة، من بينها 105 حالات بقابس الجنوبية، 54 حالة بغنوش، و43 حالة بالحامة، فيما يبلغ إجمالي عدد الوفيات بالجهة 33 حالة.

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، أمس الاربعاء، 45 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و04 حالات شفاء جديدة، مقابل 04 حالات وفاة.

وباحتساب الحالات الجديدة المسجّلة في منوبة، ودوار هيشر، والجديدة، ووادي الليل، والمرناقية، وبرج العامري، والبطان وطبربة، يرتفع إجمالي عدد حاملي الفيروس بالجهة إلى 509 حالات، منها 507 محل ايواء ذاتي وحالتي ايواء بالمستشفيات.

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1007 اصابات، و65 حالة وفاة و433 حالة شفاء.

ولاية قبلي

سجّلت ولاية قبلي، اليوم الخميس، 22 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد من بين نتائج العينات التي وردت مساء امس الاربعاء على الادارة الجهوية للصحة من مخابر خاصة ،

تتوزع الاصابات الجديدة على11 حالة بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، اضافة الى 4 اصابات بدوز المدينة، و3 اصابات بمنطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية، علاوة على 3 اصابات بقبلي المدينة واصابة بمنطقة طمبار من معتمدية قبلي الشمالية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ فتح الحدود الى 447 اصابة تعافت منها 243 حالة مع تسجيل 6 حالات وفاة، فيما يرتفع العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 558 اصابة منها 353 حالة شفاء و7 حالات وفاة

بن عروس

سجّلت ولاية بن عروس 3 حالات وفاة و 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالجهة الى 3083 إصابة وعدد الوفايات إلى 98 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، كما تم تسجيل تعافي 5 حالات جديدة ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ بداية الجائحة إلى 2530 حالة.

ولاية المهدية

كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ37 عيّنة وردت على الجهة الصحية بالمهدية اليوم الخميس، عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على 5 بالمهدية (من بينها عون صحة)، وإصابتين بكل من الشابة والجم، وإصابة واحدة في أولاد الشامخ وأخرى في شربان.

وأحصى الفريق الصحي المكلف بمتابعة جائحة كورونا بالجهة 12 حالة شفاء توزعت إلى 6 بالمهدية، و2 بالسواسي، وحالة واحدة بكل من الشابة، وقصور الساف، وسيدي علوان، وأولاد الشامخ.

كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة منذ بداية الجائحة 24 حالة فيما بلغ العدد الجملي للإصابات 776 منها وناهز عدد المتعافين 504 حالات وعدد الحالات النشيطة 248 حالة.

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، حالتي وفاة و19 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و14 حالة شفاء.

ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الجائحة بالولاية الى 1054 حالة، منها 760 حالة شفاء، و35 وفاة، 25 مستوردة والباقي محلية .

ولاية منوبة ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس “كورونا” بولاية بمنوبة، اليوم الخميس، الى 69 حالة بعد تسجيل 4 وفايات بمنوبة، والدندان، ودوار هيشر، جميعهم غير مدرجين بسجل حاملي الفيروس بالجهة، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة.

هذا وتسجل الجهة لليوم الثالث على التوالي اربع حالات وفاة يوميا جراء فيروس “كورونا” وارتفع عدد حاملي الفيروس بها الى حدود اليوم الخميس 509 حالات، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 433 حالة.