منوبة-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات جديدة

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس “كورونا”بولاية بمنوبة، اليوم الخميس، الى 69 حالة ، بعد تسجيل 4 وفايات بمنوبة، والدندان، ودوار هيشر، جميعهم غير مدرجين بسجل حاملي الفيروس بالجهة، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة.

وتتعلق حالات الوفاة المسجلة اليوم بكهل يبلغ من العمر 59 سنة توفي بمنزله بعد اصابته بفيروس “كورونا” بعد اكثر من اسبوع من وفاة شقيقه سائق سيارة اجرة بنفس الوباء، وقد تولّت بلدية دوار هيشر دفنه بمقبرة سيدي بوشوشة بالمنطقة.

اما الحالة الثانية فهي لمسنّ يبلغ من العمر 71 سنة اصيل الدندان توفي امس بمستشفى الرابطة وثبتت اصابته بفيروس “كورونا” بعد اخضاعه للاختبار، وتم دفنه بمقبرة الجلاز.

كما سجلت مدينة منوبة حالة وفاة لمسنة 82 سنة توفيت بمستشفى الرابطة ودفنت في مقبرة صنهاجة، ومسنّ في الـ76 من عمره توفي بمصحة خاصة ودفن بمقبرة الجلاز بالعاصمة.

يذكر ان الجهة تسجل لليوم الثالث على التوالي اربع حالات وفاة يوميا جراء فيروس “كورونا” وارتفع عدد حاملي الفيروس بها الى حدود اليوم الخميس 509 حالات، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 433 حالة، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة.