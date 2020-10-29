سيدي بوزيد : تسجيل حالتي وفاة و19 اصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة شفاء

سجّلت اليوم الخميس بولاية سيدي بوزيد حالتي وفاة و19 اصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة شفاء حسب ما أكّده

محمد زاهر الاحمدي المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد في تصريح لــ(وات).

ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات منذ انتشار فيروس كورونا بالولاية الى 1054 حالة منها 760 حالة شفاء و35 وفاة 25 مستوردة والباقي محلية .

وتحتل معتمديات سيدي بوزيد الغربية والشرقية والسبالة وجلمة وبئر الحفي والمكناسي والرقاب وسوق الجديد المراتب الاولى في اعلى عدد للإصابات .