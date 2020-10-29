عاجل: أحد أعضاء اللجنة العلمية يؤكد فقدان السيطرة على فيروس كورونا في تونس

إحباط عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة بحلق الوادي وضبط 05 أشخاص

عاجل: اقرار حظر الجولان بهذه الولاية بداية من الغد..

هام: هذا موعد توزيع الدفعة الثانية من تلقيح “القريب”..

تعليق التكوين بكافة المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة الى غاية يوم الاحد 8 نوفمبر القادم

2020/10/29 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، اليوم الخميس، عن تعليق التكوين بكافة المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة، بداية من يوم الاربعاء 28 اكتوبر 2020 بعد انتهاء التكوين، الى غاية يوم الاحد 8 نوفمبر القادم.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، ان هذه العطلة ستخصص لتعقيم كافة المؤسسات التكوينية، مؤكدة استئناف التكوين يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020

يذكر ان رئيس الحكومة هشام مشيشي، كان اقر إثر اجتماع لجنة مجابهة فيروس كورونا، جملة من الاجراءات للحد من انتشار العدوى بكوفيد 19 في تونس، من أهمها منع التنقل بين الولايات، إلا لضرورة العمل، والحالات الاستثنائية، والطلبة، وتعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية إلى غاية يوم 8 نوفمبر القادم، واعتماد نظام التواصل البيداغوجي عن بعد بكافة مؤسسات التعليم العالي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn