تعليق التكوين بكافة المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة الى غاية يوم الاحد 8 نوفمبر القادم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، اليوم الخميس، عن تعليق التكوين بكافة المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة، بداية من يوم الاربعاء 28 اكتوبر 2020 بعد انتهاء التكوين، الى غاية يوم الاحد 8 نوفمبر القادم.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، ان هذه العطلة ستخصص لتعقيم كافة المؤسسات التكوينية، مؤكدة استئناف التكوين يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020

يذكر ان رئيس الحكومة هشام مشيشي، كان اقر إثر اجتماع لجنة مجابهة فيروس كورونا، جملة من الاجراءات للحد من انتشار العدوى بكوفيد 19 في تونس، من أهمها منع التنقل بين الولايات، إلا لضرورة العمل، والحالات الاستثنائية، والطلبة، وتعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية إلى غاية يوم 8 نوفمبر القادم، واعتماد نظام التواصل البيداغوجي عن بعد بكافة مؤسسات التعليم العالي.