“تعليق ارتياد الجوامع والمساجد، بداية من غد الجمعة وإلى غاية منتصف نوفمبر 2020، توقيا من كورونا” (

ذكرت وزارة الشؤون الدينية، أنه سيتم بداية من يوم غد الجمعة، 30 أكتوبر وإلى غاية 15 نوفمبر 2020، تعليق ارتياد دور العبادة وذلك تطبيقا للإجراءات المعلنة، فجر الخميس، من قبل الحكومة، للحدّ من ارتفاع نسق العدوى بفيروس كورونا المستجد والمحافظة على تماسك المنظومة الصحيّة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم، أ “دخول الجوامع والمساجد سيكون مقصورا على الإطارات المسجدية، دون سواهم”، للقيام بالأعمال الموكولة إليهم، مشيرة إلى أنه سيتم رفع الأذان كالمعتاد في الأوقات المحدّدة للصلوات.

وذكرت وزارة الشؤون الدينية أيضا انه سيتم كذلك تعليق الدروس بالكتاتيب وذلك إلى غاية يوم الأحد 8 نوفمبر 2020.

كما دعت المواطنين إلى “الالتزام بهذه القرارات وتفهّم دواعي اتّخاذها والمستندة إلى أصول شرعيّة تراعي حفظ النفس البشريّة ودرء المفاسد وتجنّب إلحاق الأذى بالآخرين”.

يُذكر أنه سبق وأن أعلنت الحكومة في 13 مارس 2020، عن تعليق صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، مع مواصلة الإطار المسجدي إقامة الشعيرة الدينية، مع تنظيم وتعقيم الجوامع والمساجد على امتداد شهر رمضان. وقد تم فتح المساجد والجوامع، بداية من 4 جوان الماضي، أمام المصلين، مع اعتماد مبدأ التدرج ومواصلة أخذ الإحتياطات الصحية والوقائية، وفق بروتوكول تم اعداده في الغرض.

عزيز