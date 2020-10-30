قابس: حالتا وفاة و36 إصابة محليّة جديدة بفيروس “كورونا”

أفادت المكلفة بالإعلام وبالبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، سعاد اليحياوي، اليوم الجمعة، أن الجهة سجلت وفاة رجل أصيل قابس الجنوبية يبلغ من العمر 67 سنة بفيروس “كورونا”، الى جانب وفاة شخص ثان أصيل الحامة بالفيروس في 62 من عمره، ليرتفع عدد الوفايات بالفيروس الى 35 حالة.

وأضافت اليحياوي، لـ(وات)، أن الإدارة الجهوية للصحة، قد تلقت نتائج تحليل 85 عينة اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” وأن 36 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع الى 15 إصابة بقابس الجنوبية، و09 إصابات بقابس المدينة، و06 إصابات بقابس الغربية، و03 إصابات بمارث، وإصابتين (02 ) بالحامة وإصابة واحدة (01) بالمطوية.

وأشارت، الى أن العدد الجملي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الجهة، بلغ الى حد الآن 2116 إصابة، تعافى من بينهم 1775 شخصا، مقابل 341 حالة نشطة، من بينها 117 حالة بقابس الجنوبية، 53 حالة بغنوش، و40 حالة بالحامة.