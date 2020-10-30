بداية من اليوم: غلق المقاهي والمطاعم على هذه الساعة..

ظنت أن السائق غيّر وجهتها: طالبة ترمي نفسها من “لواج”..وهذه التفاصيل..

عاجل: 100 حالة وفاة و3751 إصابة جديدة بفيروس كورونا..وهذه التفاصيل..

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 30 أكتوبر

ريال مدريد يعرض فينيسيوس وايسكو على يوفنتوس مقابل الحصول على ديبالا

2020/10/30 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أشارت صحيفة آس الإسبانية الى أن ريال مدريد الاسباني عرض المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ومتوسط الميدان فرانشيسكو إيسكو على يوفنتوس الإيطالي مقابل ضم لاعب الوسط الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق السيدة العجوز في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة “كاليتشو ميركاتو” الإيطالية أن النادي الملكي مستعد لفعل أي شي من أجل التعاقد مع ديبالا نظرًا لاقتراب انتهاء عقده في 2022 وعدم تجديده حتى الآن.

وأضاف المصدر الإيطالي أن هذه العملية ربما تكون في اطار صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد على الرغم من رغبة إدارة اليوفي في تجديد عقد لاعبها ديبالا (26 عاما).

وهناك العديد من الأندية الأوروبية المهتمة ايضا بالتعاقد مع ديبالا تحديدًا في إنقلترا بعدما كشف تشيلسي عن رغبته في التعاقد مع الدولي الارجنتيني مقابل 100 مليون يورو.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn