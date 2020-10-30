ريال مدريد يعرض فينيسيوس وايسكو على يوفنتوس مقابل الحصول على ديبالا

أشارت صحيفة آس الإسبانية الى أن ريال مدريد الاسباني عرض المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ومتوسط الميدان فرانشيسكو إيسكو على يوفنتوس الإيطالي مقابل ضم لاعب الوسط الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق السيدة العجوز في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة “كاليتشو ميركاتو” الإيطالية أن النادي الملكي مستعد لفعل أي شي من أجل التعاقد مع ديبالا نظرًا لاقتراب انتهاء عقده في 2022 وعدم تجديده حتى الآن.

وأضاف المصدر الإيطالي أن هذه العملية ربما تكون في اطار صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد على الرغم من رغبة إدارة اليوفي في تجديد عقد لاعبها ديبالا (26 عاما).

وهناك العديد من الأندية الأوروبية المهتمة ايضا بالتعاقد مع ديبالا تحديدًا في إنقلترا بعدما كشف تشيلسي عن رغبته في التعاقد مع الدولي الارجنتيني مقابل 100 مليون يورو.