تأجيل الجلسة العامة الانتخابية للنادي الصفاقسي إلى موعد لاحق

قررت اللجنة المستقلة لانتخابات الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي تأجيل موعد الجلسة العامة المقرر ليوم 6 نوفمبر القادم إلى موعد لاحق بسبب الإجراءات المعلن عنها من رئيس الحكومة بخصوص منع التجمعات العامة تفاديا لمزيد انتشار عدوى وباء “كورونا” وفق ما أفاد به رئيس اللجنة الأساتذ شفيق قدورة “وات” اليوم الجمعة.

وأكد ذات المصدر أن اللجنة ستحدد موعدا “قريبا جدا حسب الظرف” في اجتماع ينتظر أن تعقده بداية الأسبوع القادم وتتولى فيه التنسيق مع السلط العمومية المحلية والجهوية حول الصيغة العملية التي تضمن احترام البروتوكول الصحي.

وأفاد رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة من جهة أخرى أن اللجنة ستعقد مساء اليوم اجتماعا للنظر في قانونية القائمتين المترشحتين للانتخابات بعد أن كانت منحت المترشحين أسبوعا إضافيا لاستكمال بعض الوثائق الإدارية في الملف.

يذكر أن اللجنة تلقت طلبي ترشح في الآجال القانونية من طرف قائمتين على رأس كل منها الرئيس الحالي منصف خماخم وجوهر الحلواني.

وكانت اللجنة المستقلة لانتخابات الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي أجلت الجلسة العامة الانتخابية للفريق حتى يوم 6 نوفمبر المقبل لعدم تلقيها أي مطلب ترشح خلال شهر سبتمبر الماضي علما وأن النادي الصفاقسي كان نشر بلاغا في أوت الماضي وأعلن فيه قرار عقد الجلسة العامة العادية للمدة النيابية من جوان 2018 إلى سبتمبر 2020 والجلسة العامة الانتخابية للموسمين الرياضيين 2020 إلى 2022.