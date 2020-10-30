زغوان: تسجيل 102 إصابة بمرض اللسان االأزرق ونفوق 20 رأس غنم ورصد 14 بؤرة مرض في الجهة

ذكرت رئيسة دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان أريج جمال ل(وات) أن مصالح الفلاحة بالجهة سجلت إلى حد تاريخ اليوم الجمعة حسب التصاريح الرسمية للأطباء البياطرة الخواص، إصابة 100 رأس غنم و2 من الأبقار بمرض اللسان الأزرق ونفوق 20 رأس غنم جراء الاصابة بهذا المرض، كما رصدت 14 بؤرة مرض منها 12 في محيط الأغنام و2 في فضاءات الأبقار

وبينت جمال أن هذا الوباء تمركز في محيط الأودية والبحيرات ذات المياه الراكدة وفي المساحات التي تشهد رطوبة عالية خاصة بالمرتفعات التي تتميز بها الجهة، وذكرت أن اللجنة الجهوية للتوقي من الأمراض المنقولة عبرالحشرات قررت خلال اجتماعها يوم اول امس الاربعاء دعوة اللجان المحلية لعقد جلسات عمل بحضور الهياكل المعنية تخصص لتوفير اعتمادات لاقتناء المبيدات الضرورية للقضاء على الحشرات الناقلة للمرض وذلك بالتنسيق مع البلديات

كما ستعمل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، على شراء الأدوية في حدود ما تسمح به إمكانياتها المالية، لتوزيعها على مربي المواشي، كما أذنت اللجنة الجهوية لخلايا الارشاد الفلاحي بالمعتمديات بالقيام بحملات تحسيسية لفائدة كافة المربين، حسب ذات المصدر