منوبة : تسجيل 4 حالات وفاة و32 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت، ولاية منوبة، اليوم الجمعة، 32 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و04 حالات وفاة، أمس الخميس، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور.

وأضافت قدور، في تصريح لـ(وات)، أنّه وباحتساب الحالات الجديدة المسجّلة بمنوبة والجديدة ووادي الليل والمرناقية وبرج العامري والبطان وطبربة، يرتفع إجمالي عدد حاملي الفيروس بالولاية إلى 542 حالة، 540 منها محل ايواء ذاتي، مقابل حالتي ايواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، بين معتمدية منوبة (138 حالة)، وطبربة (135 حالة) ووادي اللّيل (86 حالة)، والجديدة (49 حالة)، ودوار هيشر (46 حالة)، والمرناقية (43 حالة)، وبرج العامري (24 حالة)، والبطان (21 حالة) .

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1044 اصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، تعافى منهم 433 وتوفي 69.