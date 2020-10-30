عاجل: الأسواق الأسبوعية تعود بهذه الولاية..

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2020/10/30 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال رئيس بلدية سوسة محمد إقبال خالد اليوم الجمعة إنه تم اتخاذ قرار بالسماح للأسواق الأسبوعية باستئناف نشاطها مضيفا أن البلدية ستقوم بحملات المراقبة اللازمة للإطلاع على مدى الإلتزام بتطبيق البروتوكول الصحي.

و أضاف رئيس البلدية في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام أن قرار اعادة فتح الأسواق الأسبوعية تم على أساس التعويل على وعي المواطن في الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ولكن إذا لمست البلدية عدم التزام بتنفيذ ما جاء في البروتوكولات الصحية فإنها ستضطر لإعادة غلقها حسب قوله.
و أكد محمد إقبال خالد أنه قام اليوم بالتنقل إلى سوق الأحد وعاين الاكتظاظ الكبير و الازدحام معتبرا ان اتخاذ قرار فوري بغلق السوق من جديد يمكن أن يزيد في تفاقم ظاهرة الاكتظاظ و لذلك قررت البلدية إمهالهم بعض الوقت مع تواصل عمليات المراقبة يوميا حسب قوله.

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