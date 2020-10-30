عاجل-نصاف بن علية تحذر: تونس بلغت الخطّ الأحمر.. والمنحنى في نسق تصاعدي..

أكّدت نصاف بن علية الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، أنّ مُنحنى فيروس كورونا في نسق تصاعدي ولم يبلغ الذروة بعد.

وأوضحت بن علية أنّ المعطيات المسجلة خلال عملية تقييم الإجراءات المتّخذة من قبل اللجنة العلمية منذ 3 أسابيع تقريبا، أثبتت عدم تسجيل تقلّص في عدد الحالات، بمعنى أنّه إمّا الإجراءات لم تكن ذات جدوى، أو أنّ هناك خلل في تطبيقها، وتابعت ”وأظهرت المعطيات التي تحصّلت عليها الوزارة أنّ الاجراءت لم تكن محترمة خاصة التباعد الجسدي وارتداء الكمامة ”.

وأضافت في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ اللجنة العلمية ارتأت أنّها مطالبة بإقرار إجراءات أخرى، وقد تم الإعلان عنها من طرف رئاسة الحكومة أمس الخميس، مؤكّدة أنّه لا حلّ اليوم للتصدي لهذا الفيروس إلاّ تطبيق هذه الإجراءات لمدة أسبوعين.

وأكّدت أنّ التجمعات أثبتت أنّها تساهم في تفاقم تفشي هذا الفيروس بسرعة ولذلك لابدّ من تقليص هذه التجمعات لمدة أسبوعين. وتحدّثت ضيفة ميدي شو عن طاقة استيعاب المستشفيات لإيواء مرضى كوفيد 19، مشيرة إلى وجود ضغط على تونس الكبرى حيث تستقبل المستشفيات يوميا ما بين 5 و10 مرضى.