جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الجمعة 30 اكتوبر 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الجمعة ، بعض الاخبار الوطنية والعالمية من ابرزها 4000 شخص مهددون بالترحيل من فرنسا بعد هجوم نيس والنائب هشام العجبوني يطالب النيابة العمومية بالرد الحازم لمن يبرر عملية الارهاب اضافة الى القيادي محمد بن سالم ينتقد بشدة الدعوات للتمديد لرئيسها راشد الغنوشي والانطلاق اليوم في توزيع التحاليل السريعة على الجهات المعنية .

وقد اورد موقع اذاعة “شمس اف ام” تصريحا للنائب هشام العجبوني الذي انتقد فيه التحريض على قتل الابرياء في اشارة ضمنية الى النائب راشد الخياري دون ذكر اسمه “، معتبرا ان من ماتوا يوم امس في عملية نيس هم ابرياء وربما يكونوا متعاطفين مع

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المسلمين “وفق قوله. وشدد النائب “يجب على النيابة العمومية ان تقوم بدورها خاصة مع من يبرر قتل الابرياء والارهاب .

وانتقد القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم، م على موجات اذاعة “شمس اف ام” بشدة الدعوات داخل الحركة للتمديد لرئيسها راشد الغنوشي من اجل مواصلة رئاسة الحزب، معتبرا ان المباردة التي تقدم بها كل من عبد الكريم الهاروني ورفيق عبد السلام ليست محايدة ومنحت رئيس الحركة تمديدا مقنعا

واضاف بن سالم ،ان هناك تشبث بالمنصب لا يليق بالحركة وابنائها ، متابعا ان بعض المناشدين في الحركة دعوا الى تنظيم استفتاء على غرار ما كان يقوم به بن علي .

و افاد موقع اذاعة “جوهرة اف ام ” ان 4000 شخص مهددون بالترحيل من فرنسا بسبب هجوم نيس الارهابي وذلك وفق ما صرح به الاعلامي بقناة فرانس 24 توفيق مجيد .

واوضح مجيد ، ان عمدة نيس المنتمي لليمين ضم صوته لمارين لوبان من اجل ترحيل كل المصنفين كمشتبه بهم وعددهم 4000 شخصا ، مبينا ان الحكومة الفرنسية ستقوم بتغيير بعض التشريعات للتسريع في عمليات الترحيل خاصة في ظل الضغوطات الكبيرة التي تمارس عليها من قبل الاعلام الفرنسي .

ونقل نفس الموقع تصريح رئيس لجنة المالية هيكل المكي الذي اكد فيه، ” ان المالية العمومية تمر بمازق كبير بسبب تراكمات لاخطاء الحكومات المتعاقبة” .

واضاف النائب “ان الوضع متجه نحو التازم اكثر خاصة مع غياب خلق الثروة وتعثر الاقتصاد وعدم تطور الناتج القومي الخام ما يؤشر الى تكرر السيناريو اليوناني وبطريقة اسوا” وفق تعبيره.

وتطرق موقع اذاعة ” اكسبريس اف ام” الى مداخلة مدير معهد باستور الهاشمي الوزير الذي اكد فيها انه سيقع ابتداء من اليوم توزيع التحاليل السريعة على الجهات المعنية وهم قرابة 180 الف تحليل ، موضحا بخصوص التلاقيح ، ان هناك تطورات ستخرج في نوفمبر لكن مازالت مرحلة التصنيع تتطلب وقت في صورة كانت نتيجة المراحل السابقة ايجابية

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واورد موقع اذاعة “شمس اف ام ” تصريحا للمستشار في الاقتصاد الرقمي والمؤسسات العمومية مصطفى المزغني افاد فيه بان تكلفة تقنيات التعليم عن بعد لجميع الطلبة ما بين 4 و5 مليارات ، معتبرا الكلفة ضعيفة مقارنة بتكاليف اخرى على الدولة .

وبين المزغني ، ان الارادة الفعلية والرؤية الواضحة للاستراتيجيات المدروسة هي اساس تفعيل اليات النظم الرقمية .

وجاء في موقع قناة “نسمة “ان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عبر عن ادانته للهجوم الارهابي بمدينة نيس الفرنسية ، مؤكدا ان المجرمين والارهابيين والقتلة بدم بارد الذين نفذوا هذه الهجمات لا يمثلون الاسلام لا يمكنهم تمثيل كندا او فرنسا او اي مكان في العالم.

وذكر نفس الموقع ، ان منظمات دولية طالبت بالابقاء على المدارس مفتوحة في سياق التدابير المعتمدة لمواجهة جائحة كورونا .

وبينت كل من منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والبنك العالمي في تقرير ان اطفال البلدان الفقيرة خسروا ما يقارب 4 اشهر من الدراسة منذ بدء تفشي الوباء في حين اقتصرت هذه الخسارة في البلدان الغنية على 6 اسابيع .

واشار الموقع الى المنظمات الثلاث استندت في تقريرها الى بيانات من حوالي 150 بلدا خلال الفترة الممتدة من شهر جوان المنقضي الى اكتوبر الجاري .