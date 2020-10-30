بنزرت: المصالح الرقابية المشتركة بغار الملح ترفع السوق الاسبوعية بمنطقة الزواوين وتحرر 13 مخالفة للمنتصبين

تولت المصالح الرقابية المشتركة بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت، اليوم الجمعة، رفع السوق الأسبوعية بمنطقة الزواوين واخلائها من المنتصبين، وتحرير 13 مخالفة مع اصدار تنابيه في شأنهم.

وقال معتمد غار الملح، رؤوف كريم، في تصريح لـ(ولت)، ان الهياكل الرقابية المشتركة لمصالح المعتمدية والحرس الوطني والحرس البلدي بعوسجة، وفي اطار تنفيذ مقررات اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة الملتئمة أمس الخميس، وتبعا للإجراءات المعلنة من قبل رئيس الحكومة للحد من انتشار عدوى فيروس “كورونا”، قامت بتنفيذ حملة رقابية بالمنطقة تم على اثرها إزالة السوق المنتصبة دون وجه حق قانوني بمنطقة الزواوي.

ودعا المعتمد، الى ضرورة الالتزام بمقررات اللجان الجهوية والمحلية لتنظيم النجدة بشأن الإجراءات المعلنة للحد من تداعيات عدوى فيروس “كورنا”، والى مزيد تفعيل البرامج التوعوية والتحسيسية في هذا الخصوص.

وكانت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، والى جانب الالتزام بالقرارات المعلنة من قبل رئاسة الحكومة، قد تولت إقرار عدد من الإجراءات الإضافية للحد من تداعيات انتشار الجائحة الفيروسية، منها مواصلة تعليق انتصاب الأسواق الاسبوعية وأسواق الدواب الى غاية يوم 15 نوفمبر المقبل، مع ضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية والضرورية للمواطن وبجميع المنتوجات الهامة والاساسية .

يذكر ان منطقة عوسجة من ولاية بنزرت، سجلت اليوم الجمعة، ثاني حالة وفاة بسبب فيروس “كورونا” لإمرأة في العقد السابع من عمرها.