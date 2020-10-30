قفصة: تسجيل حالة وفاة جديدة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا ورصد 32 إصابة جديدة

ارتفع عدد الوفيات جرّاء الإصابة بفيروس كورونا بولاية بقفصة، إلى 19 وفاة، بعد أن فارق أمس الخميس مصاب بالفيروس من معتمدية قفصة الجنوبية الحياة بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية، حسب ما ذكره المدير الجهوي للصحّة، سالم ناصري.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ بولاية قفصة مساء الجمعة ب32 إصابة جديدة، بعد إجراء تحاليل على عيّنات 64 من المشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس.

وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا بالجهة، كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة، فإن مجموع المصابين الحاملين للفيروس يبلغ حاليا 390 مصابا، يقيم من بينهم عشرة في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بالجهة منذ بدء إنتشار هذا الوباء بتونس في أوائل شهر مارس الماضي 709 إصابة، توفّي من بينهم 19 وتعافى 313.