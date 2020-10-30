سليانة : تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت ولاية سليانة اليوم الجمعة 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد ورود نتائج عدد من التحاليل رفعت مؤخرا وفق ما صرّح به لـ(وات)

المدير الجهوي للصحة عبد الوهاب الهرابي.

وأضاف الهرابي أن الاصابات تتوزّع إلى 14 اصابات بسليانة المدينة و7 إصابات بمكثر وإصابتين في الكريب ومثلهما في بوعرادة إحداهما اكتشفت لدى شخص متوفّي .

يذكر أن عدد الاصابات بلغ الى غاية أمس الخميس 464 حالة مؤكدة و14 حالة وفاة.