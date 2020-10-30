قبلي/كورونا: تسجيل 15 إصابة جديدة و4 حالات شفاء بمنطقة جمنة

أكد عضو اللجنة الطبية بالتنسيقية المحلية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، الدكتور خالد البدوي، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بهذه المنطقة من إجمالي 19 عينة تم رفعها يوم أمس الخميس لأحد المخابر الخاصة بولاية قابس، ووردت نتائجها مساء الجمعة على التنسيقية، التي تتولى الإشراف على عملية رفع هذه العينات من قبل عدد من الاطباء المتطوعين من أبناء المنطقة، ونقلها لهذا المخبر.

كما أشار البدوي إلى تسجيل 4 حالات شفاء مؤكدة من إجمالي عدد الحالات التي لا تزال حاملة للفيروس بمدينة جمنة، داعيا إلى مزيد التقيد بالاجراءات الوقائية للحد من العدوى وللخروج من الوضع الوبائي الذي تمر به المدينة بسلام.

يشار، في ذات السياق، إلى أن ولاية قبلي سجلت صباح اليوم 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أكده رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة، علي الحداد، ل”وات”، وذلك من بين نتائج تحاليل العينات التي وردت مساء أمس الخميس على الادارة الجهوية للصحة، ليصبح بذلك إجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة منذ فتح الحدود في شهر جوان الفارط إلى حدود هذا الصباح، 455 حالة، منها 290 حالة شفاء، وتواصل حمل 159 للفيروس، مع تسجيل 6 حالات وفاة، في حين يرتفع إجمالي عدد الأاشخاص الذين تلقوا العدوى بالفيروس منذ ظهور هذا الوباء بالجهة الى حد اليوم، إلى 566 حالة، منها 400 حالة شفاء و7 حالات وفاة.

يذكر أن غرفة عدول الإشهاد بقبلي قد اتخذت اليوم الجمعة قرارا بتعليق إبرام عقود الزواج انطلاقا من اليوم الجمعة 30 أكتوبر وإلى غاية 15 نوفمبر المقبل، وذلك بسبب الظروف الصحية التي تمر بها الجهة، وعدم التزام المواطنين بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، مع عدم احترامهم لبعض الشروط التي تم وضعها لتمكينهم من إبرام هذه العقود، والتي تنص على حضور طرفي الزواج وشاهدين فقط بمكاتب عدول الاشهاد، وفق ما أكده رئيس غرفة عدول الإشهاد بولايتي قابس وقبلي، الأستاذ كمال بشطولة، ل”وات”.