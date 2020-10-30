سوسة : 88 إصابة جديدة و ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة الى 5425 إصابة

كشفت نتائج 251 تحليلا مخبريا تم رفعها امس الخميس عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا بولاية سوسة من بينها إصابة لدى حالة وافدة و6 إصابات في صفوف الإطارات الصحية ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة الى 5425 إصابة منذ إعادة فتح الحدود وفق تأكيد رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري

وأضافت العذاري في تصريح لــ(وات) ان ولاية سوسة سجلت اليوم الجمعة أيضا حالتي وفاة جديدتين ليرتفع عدد المتوفين بسبب وباء كورونا بالجهة الى 134 متوفّيا وذلك منذ إعادة فتح الحدود

ولفتت في ذات التصريح الى ان عدد المصابين الذين أتمّوا فترة الحجر الصحي استقر بولاية سوسة في 1775 مصابا مشيرة الى ان 3516 حاملا للفيروس مازالوا تحت المتابعة الطبية

وأشارت الى ان 118 مريضا من اصيلي الجهة يواصلون تلقي العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة من بينهم 39 مريضا في حالة انعاش وذلك الى جانب الى 17 مريضا من ولايات أخرى

يذكر ان اجمالي الإصابات بكوفيد 19 بولاية سوسة بلغ منذ بداية انتشار جائحة كورونا 5514 إصابة فيما بلغ اجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 142 وفاة.