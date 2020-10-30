رئيس الدولة يدعو الى ضرورة التوفق إلى إيجاد حلول ناجعة تخرج البلاد من الوضع الراهن

دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى استقباله مساء الجمعة محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إلى ضرورة التوفق إلى إيجاد حلول ناجعة تخرج البلاد من الوضع الراهن.

واكد سعيد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أهمية إيجاد حلول حقيقية للمشاكل المطروحة، لا الاكتفاء بحلول ظرفية قد تمثل حلا لمدة قصيرة ولكن آثارها على المدى المتوسط والبعيد تكون وخيمة.

وفي ذات السياق، ذكر رئيس الدولة خلال هذا اللقاء الذي تطرق إلى مجمل القضايا المطروحة في تونس على المستويين الاقتصادي والمالي، بجملة من المحطات التاريخية التي عرفتها تونس في السابق وبعدد من التجارب المقارنة.

وتم النظر خلال اللقاء في العلاقات التي تربط تونس مع عدد من المؤسسات المالية، وفق ذات البلاغ.