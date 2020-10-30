اخر تطوّرات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية قابس

أفادت المكلفة بالإعلام وبالبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، سعاد اليحياوي، اليوم الجمعة،أن الجهة سجلتوفاة رجلين بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد الوفايات بالفيروس الى 35 حالة.

وأظهرت نتائج تحاليل 85 عينة اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” تسجيل 36 إصابة جديدة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الجهة، إلى حد الآن 2116 إصابة، وقد تعافى من بين المصابين 1775 شخصا، مقابل 341 حالة نشطة، من بينها 117 حالة بقابس الجنوبية، 53 حالة بغنوش، و40 حالة بالحامة.

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، 26 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وحالة وفاة واحدة، وفق ما أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد زاهر الاحمدي، في تصريح لـ”وات”.

وباحتساب الحصيلة المسجلة اليوم يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” في الجهة الى 1080 حالة فيما بلغ إجمالي عدد الوفايات 36 حالة.

ولاية منوبة

ارتفع عدد حالات الوفيات جراء فيروس كورونا اليوم الى 75 حالة بولاية بمنوبة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة بطبربة والجديدة والمرناقية ووادي الليل

وتمّ أيضا تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”،.

وباحتساب هذه الحالات الجديدة يرتفع إجمالي عدد حاملي الفيروس بالولاية إلى 542 حالة، 540 منها محلّ إيواء ذاتي، مقابل حالتي إيواء بالمستشفيات فيما بلغ عدد حالات الشفاء 433 حالة وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة.

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1044 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد.

ولاية صفاقس

سجّلت ولاية صفاقس، اليوم الجمعة، 43 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، مقابل تعافي 128 شخصا ، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة أصدرته اليوم الادارة الجهوية للصحة بصفاقس.

وجاءت الاصابات الجديدة ضمن نتائج 121 تحليلا مخبريا أجريت، أمس الخميس ليرتفع بذلك العدد الجملي للمصابين بالفيروس في الجهة الى 3471 حالة منذ بداية الجائحة الوبائية، شفي منهم 2501 حالة.

وارتفع العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الجائحة الى 89 حالة، اثر تسجيل 6 وفيات جديدة يوم امس الخميس، فيما يبلغ عدد المصابين المقيمين بأقسام العناية المركزة 8 حالات، و66 حالة مقيمة بقسم “كوفيد-19 “، و81 حالة بالمصحات الخاصة.

ولاية القصرين

ارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس ” كورونا” المستجد بجهة القصرين منذ بدء الجائحة إلى غاية اليوم الجمعة إلى 45 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات وفق آخر تحيين صادر ظهر اليوم عن الإدارة الجهوية للصحة.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 898 حالة إثر تسجيل 42 حالة إصابة جديدة أمس الخميس بعد صدور نتائج 73 عينة تم تحليلها بالمخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية المرّكز بالجهة منذ الأسبوع المنقضي.

وسجلت الجهة 359 حالة تعاف منذ بدء جائحة ” كورونا” الى حدود مساء أمس، فيما لا تزال 494 حالة حاملة للفيروس

ولاية المهدية

وردت على الجهة الصحية بالمهدية، اليوم الجمعة، نتائج تحاليل 76 عيّنة أثبتت إصابة 32 شخصا بالفيروس، بحسب الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.

وفارق مصابان الحياة أحدهما أصيل أولاد الشامخ والآخر من معتمدية بومرداس في حين تعافى 16 مصابا.

يشار إلى أن العدد الجملي للإصابات، قد ارتفع منذ بداية الجائحة، إلى 808 منها 26 وفاة و520 حالة شفاء و262 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية بن عروس

في تحيينها اليومي للوضع الوبائي بالجهة سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس اليوم الخميس حالتي وفاة و75 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد .

وفي تصريح لــ(وات) ، أفاد رئيس اللجنة محمد بن خليفة أن النتائج المخبرية للعيّنات التي تم رفعها أول أمس لم تصدر بعد وان اللجنة في انتظار آخر تحيين لعدد الإصابات من المخابر المعتمدة .وبذلك يرتفع عدد الوفايات إلى 100 حالة وفاة منذ بداية الجائحة وعدد الحالات المتعافية إلى 2586 حالة .