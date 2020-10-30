منوبة/كورونا: المجلس الجهوي للولاية يخصص اعتمادات استثنائية للقطاع الصحي بقيمة 1،9 مليون دينار

خصص المجلس الجهوي بولاية منوبة اعتمادات قدرها 9ر1 مليون دينار من ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية، المقدر ب3ر10 مليون دينار، وذلك كاعتمادات استثنائية وظرفية لدعم القطاع الصحي ولملامة تدخلات البرنامج مع الوضع الصحي الراهن، وفق تصريح والي الجهة، محمد شيخ روحه، اليوم الجمعة، لصحفية مكتب “وات” بمنوبة.

وخصصت هذه الاعتمادات لتركيز المخبر المرجعي لفيروس كورونا بمعهد القصاب لجبر الأعضاء بمنوبة، وذلك بتهيئة البنية التحتية وتوفير آلة لتحليل ذات تكنولوجيا متطورة في تقنيات البيولوجيا الجزئية بالجهة، بكلفة 450 الف دينار.

وستخصص بقية الاعتمادات، وقدرها 1ر1 مليون دينار لاقتناء 05 أسرة إنعاش و15 سرير أوكسيجين مجهزة بكافة التجهيزات اللازمة، منها آلة قيس الأوكسيجين في الدم.

وأعلن الوالي عن تركيز مسلك كوفيد بمعهد القصاب، والذي سيؤثث بالأسرّة المذكورة وبقية المستلزمات الطبية، مع توفير الاطار الطبي الذي سيسهر على تأمين الخدمات الطبية وشبه الطبية اللازمة.

وأكد محمد شيح روحه، في ذات السياق، أهمية هذا المخبر، الذي بلغ مرحلة التجارب، على أن ينطلق نشاطه قريبا، في تأمين نتائج اختبارات الكوفيد ـ19، وتقليص آجال الانتظار، خاصة في ظل تزايد الطلب على التحاليل، بما من شأنه تقريب خدمات اختبارات فيروس ” كورونا ” وتجنيب المواطنين عناء التنقل إلى مخابر خارج الولاية.

وكان والي منوبة أشرف اليوم على جلسة خصصت لمتابعة مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020، بحضور أعضاء مجلس النواب وممثلي الإدارات الجهوية ذات العلاقة.

وجرى خلال الجلسة استعراض مكونات البرنامج الجهوي للتنمية في مختلف القطاعات، والتي خصصت لها اعتمادات ب3ر8 مليون دينار، ومنها خاصة التنوير العمومي والماء الصالح للشراب والتطهير وتهيئة وتعبيد الطرقات والمسالك الريفية والإنارة المنزلية وتهيئة منشآت رياضة وتحسين مساكن ومنح تموين وتدخلات اقتصادية أخرى.