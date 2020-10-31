قبلي: تسجيل حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد

اكد المدير الجهوي للصحة بقبلي، سمير مرزوق اليوم السبت ل(وات) تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد لامراة تبلغ من العمر 64 سنة اصيلة مدينة دوز وتعاني من امراض مزمنة، وهي مقيمة بقسم الكوفيد بالمستشفى الجهوي بقبلي

واوضح المصدر ذاته ان حالة الوفاة هذه هي السابعة التي يتم تسجيلها منذ فتح الحدود في شهر جوان الفارط الى اليوم والثامنة منذ ظهور الوباء بالجهة

كما سجلت ولاية قبلي الى حدود ظهر يوم امس الجمعة، 455 حالة اصابة بفيروس “كورونا” المستجد منذ فتح الحدود، منها 290 حالة شفاء، مع تسجيل 6 حالات وفاة، في حين يرتفع اجمالي عدد الاشخاص الذين تلقو العدوى بالفيروس منذ ظهور هذا الوباء بالجهة الى 566 حالة منها 400 حالة شفاء و7 حالات وفاة وذلك دون احتساب حالة الوفاة الجديدة والاصابات التي تم تسجيلها مساء امس بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية