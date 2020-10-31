تسجيل 64 حالة وفاة خلال 24 ساعة..وهذه اخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس..

سجلت مصالح وزارة الصحة أمس الجمعة 64 حالة وفاة و1784 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع على التوالي العدد الجملي للوفيات والاصابات منذ ظهور الفيروس والى غاية يوم 30 أكتوبر الجاري 1317 حالة وفاة و59813 إصابة وفق بيان صادر اليوم السبت عن وزارة الصحة

وذكرت وزارة الصحة أن حالات الوفاة المبلغ عنها والمقدر عددها ب 64 شملت 44 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها يوم 30 اكتوبر الجاري و20 حالة وفاة سابقة

.وبلغت نسبة التحاليل الايجابية المسجلة خلال يوم 30 اكتوبر الجاري 38 بالمائة من جملة 4590 تحليلا تم إنجازه خلال هذه الفترة فيما ارتفعت نسبة الوفايات منذ ظهور الفيروس في تونس الى 1ر11 بالمائة

وبلغ عدد المرضى الجدد الذين تم إيواؤهم بالمستشفيات 46 مريضا فيما بلغ عدد المرضى الجدد الذيم تم إيواؤهم بأقسام الإنعاش 9 مرضى

وارتفع بذلك عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات منذ شهر فيفري وإلى غاية يوم 30 أكتوبر الجاري الى 2756 مريضا فيما بلغ عدد المرضى الموجودين بأقسام الإنعاش 228 مريضا، إضافة إلى 110 مريضا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي

وبلغت نسبة ظهور الحالات الجديدة منذ بداية الجائحة إلى غاية يوم أمس الجمعة 30 اكتوبر الجاري 504 حالة لكل 100 ألف ساكن