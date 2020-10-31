سوسة : تسجيل 82 إصابة جديدة بسوسة وارتفاع عدد المصابين الى 5507 أشخاص

سجلت ولاية سوسة اليوم السبت 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها حالة إصابة لمواطن وافد من الخارج ليرتفع العدد الجملي للمصابين بالجهة منذ إعادة فتح الحدود الى 5507 وفق ما أكدته رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري لــ(وات) مساء السبت

كما سجلت ولاية سوسة اليوم السبت حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات الى 135 وفاة منذ إعادة فتح الحدود

ووفق ذات المصدر فقد سجلت اليوم ولاية سوسة ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين الذين اتموا فترة الحجر الصحي حيث ارتفع العدد الى 2722 مصابا سابقا في حين لم يتجاوز عدد الخارجين من فترة الحجر الصحي الى حدود امس الجمعة 1775 مصابا أي بفارق 947 شخصا

وأضافت العذاري ان عدد الإصابات في صفوف الإطارات الطبية شبه الطبية بالجهة ارتفع الى 368 إصابة بعد تسجيل 7 إصابات جديدة اليوم

وأشارت حفصية العذاري إلى أن 2650 مصابا بكوفيد 19 يظلون تحت المراقبة الطبية وذلك الى جانب 127 مريضا من سوسة و13 مريضا من ولايات أخرى الذين تم ايواؤهم في مؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة ، مضيفة ان 44 مريض يرقدون في اقسام الإنعاش

يذكر ان اجمالي الإصابات بكوفيد 19 بولاية سوسة بلغ منذ بداية انتشار جائحة كورونا 5596 إصابة فيما بلغ اجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 143 وفاة

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس منذ نفس التاريخ 2800 متعاف.