منوبة-كوفيد 19: تسجيل 3 حالات وفاة إضافية في وادي الليل والدندان

سجّلت ولاية منوبة، اليوم السبت، 3 حالات وفاة إضافية جراء فيروس “كورونا” في معتمديتي وادي الليل والدندان، لأشخاص غير مدرجين في سجل حاملي الفيروس بالجهة، وذلك حسب معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة.

وتتعلق الوفايات المسجلة بمسنّ يبلغ من العمر 65 سنة بمعتمدية وادي الليل، أعلمت عائلته عن وفاته مساء أمس الجمعة بمستشفى شارل نيكول وثبتت إصابته بفيروس “كورونا” بعد اخضاعه لاختبار كوفيد 19 .

وسجلت نفس المعتمدية حالة وفاة ثانية اليوم، لمسن أصيل منطقة القباعة توفي اليوم بمستشفى الرابطة أين كان يقيم بسبب إصابته بالفيروس.

وقد تولت بلدية المكان بالتعاون مع اعوان حفظ الصحة بالإدارة الجهوية للصحة جلب الجثمانين الاثنين من مستشفيي الرابطة وشارل نيكول والقيام بالاجراءات الادارية والترتيبات الصحية اللازمة لدفنهما بمقبرة صنهاجة وسط اجراءات وقاية مشدّدة.

اما الحالة الثالثة فتتعلق بمسنّ يبلغ من العمر 71 عاما اصيل منطقة الدندان توفي بمستشفى شارل نيكول أمس بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وقد تولت بلدية الدندان دفنه وفق البروتوكول الصحي لضحايا الوباء.

وبتسجيل حالات الوفاة الجديدة يبلغ عدد ضحايا فيروس “كورونا” في الجهة 78 حالة، منها حالة بطبربة لم تدفن بعد وذلك اثر احالتها على قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول مساء أمس.

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1048 اصابة ،و75 حالة وفاة و463 حالة شفاء