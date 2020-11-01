باريس سان جرمان ينفرد بصدارة البطولة الفرنسية بفوزه على نانت

انفرد باريس سان جرمان بصدارة ترتيب البطولة الفرنسية لكرة القدم بفوزه على نانت 3-صفر يوم السبت في الجولة التاسعة التي شهدت أيضا فوز رين على بريست 2-1.

في المباراة الأولى، حقق باريس سان جرمان فوزه السابع تواليا في البطولة بعد خسارتين في مطلع الموسم لينفرد بالصدارة برصيد 21 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط على ليل الذي يختتم الجولة يوم الاحد بلقاء قوي ضد ليون.

وبعد شوط أول سلبي نجح الإسباني اندير هيريرا في افتتاح التسجيل بعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني (47) مستغلا تمريرة عرضية من كيليان مبابي قبل أن يضيف مبابي نفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء اثر إعاقته داخل المنطقة (65).

وسنحت فرصة ذهبية لنانت لتقليص الفارق عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء نفذها قادر بامبا لكن حارس باريس سان جرمان الكوستاريكي كيلور نافاس تصدى لمحاولته ببراعة (70). واختتم الاسباني بابلو سارابيا الثلاثية لنادي العاصمة قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وكان باريس سان جرمان قد استعاد توازنه في رابطة الابطال الاوروبية بعد عودته من اسطنبول بالفوز على باشاكشيهير التركي بهدفين نظيفين ليعوض نوعا ما سقوطه في عقر داره امام مانشستر يونايتد الانقليزي 1-2 في الجولة الاولى.

وفي المباراة الأخرى، تغلب رين على بريست 2-1. وافتتح بريست التسجيل بواسطة فرانك هونورا مستغلا كرة رأسية من البينيني ستيف ميشال مونييه (58) ليرد عليه رين بهدفين لقائده داميان دا سيلفا من كرة رأسية (66) والمغربي نايف أكرد بكرة رأسية أيضا مستغلا ركلة حرة نفذها بنجامين بوريغو (70).

ورفع رين بهذا الفوز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث. ويخوض رين غمار مسابقة رابطة أبطال اوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم.