اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية قفصة

أودى فيروس “كورونا” المستجد، منذ بدء ظهوره ببلادنا في مارس الماضي، بحياة 20 شخصا من ولاية قفصة، بحسب حصيلة أعلنها يوم الاحد المدير الجهوي للصحة بقفصة، سالم ناصري.

كما أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة في ساعة متأخرة من ليلة البارحة عن رصد 24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”.

وبحسب آخر تحيين حول الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” أفاد به سالم ناصري (وات)، اليوم الاحد، فقد بلغ مجموع المصابين بهذا الفيروس منذ مارس الماضي والى الان، 710 مصابين، من بينهم 341 لا يزالون يحملون الفيروس ويقيمون إما بمنازلهم أو بمركزي الحجر الوجوبي بكل من المنستير والمهدية.

ولاية المهدية

أفرزت نتائج التحاليل المخبرية لـ91 عينة، صدرت الأحد، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.

وبلغ عدد الحالات التي أنهت الحجر الصحي وتعافت 29 حالة ليصل العدد الجملي لمن أنهوا الحجر وثبت شفاءهم 573 فردا.

وارتفع العدد الجملي للإصابات، منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول إصابة بالجهة، إلى 853 منها 26 وفاة و254 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية القصرين

رصدت ، المصالح الصحية بجهة القصرين ، اليوم الأحد ، 64 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بعد صدور نتائج تحاليل 119 عينة تم تحليلها بالمخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية المّركز بمدرسة التمريض بالمستشفى الجهوي بالقصرين منذ 21 أكتوبر المنقضي .

و بذلك يرتفع عدد الإصابات في الجهة منذ بدء جائحة “كورونا” بتونس الى حدود اليوم الأحد إلى 999 إصابة وفق ما أفاد به (وات) المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني .

ولاية مدنين

توفي اليوم مصاب بفيروس كورونا هي حالة الوفاة الثانية بولاية مدنين التي اعلنت عليها الادارة الجهوية للصحة هذا اليوم بعد حالة تم تسجيلها مساء امس وفق مدير الصحة الوقائية زيد العنز.

وارتفع بذلك عدد حالات الوفاة الى 25 حالة.

وللتذكير فان ولاية مدنين سجلت اليوم أعلى حصيلة في الاصابات بفيروس كورونا بعدد 36 اصابة جديدة منها 22 اصابة بجزيرة جربة.

ولاية منوبة

سجلت ولاية منوبة اليوم الاحد 05 حالات وفاة إضافية و43 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا. ، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور لصحفية مكتب وات بمنوبة.

ويرتفع باحتساب حالات الاصابة الجديدة عدد حاملي الفيروس بالجهة الى 554 حالة منها 552 محلّ إيواء ذاتي وحالتي إيواء بالمستشفيات.

وبتسجيل حالات الوفاة الجديدة يبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا في الجهة 82 حالة، فيما سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1094 اصابة ، و463 حالة شفاء.