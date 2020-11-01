بنزرت:حجز 3.5 أطنان من الخضر والغلال وإعادة ضخها بسوق الجملة

تمكّنت الفرق الرقابية المشتركة التابعة للادارات الجهوية للتجارة بكل من بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة، بمعيّة المصالح الأمنية بولاية بنزرت خلال حملة رقابية اقليمية موجهة شملت أغلب مناطق ولاية بنزرت، نهاية الأسبوع الجاري، من حجز 3?5 أطنان من الخضر والغلال، وتوجيهها إلى سوق الجملة لاعادة ترويجها بالمسالك القانونية،وفق ما ذكره اليوم لمراسل (وات) بالجهة المدير الجهوي للتجارة ياسر بن خليفة.

وأوضح المصدر ذاته أن الحملة تندرج ضمن برنامج خاص شرعت الادارة الجوية للتجارة في تنفيذه لمراقبة مسالك توزيع الخضر والغلال بمختلف مناطق الولاية من اسواق الجملة والتفصيل وبالطرقات وبقية الفضاءات المفتوحة وبمشاركة فرق رقابية من ولايات الشمال وهي باجة وجندوبة والكاف وسليانة تضمّ 11 فريقا بمعاضدة أمنية ، مضيفا أن الحملة تم فيها تنفيذ 155 معاينة وافضت كذلك إلى تحرير 39 محضر بحث تعلقت أغلبها بالزيادة غير القانونية في الأسعار وبعدم الاستظهار بفاتورات الشراء وبعدم اشهار الأسعار وكذلك بعدم احترام هوامش الربح القانونية وبمسك واستعمال الات وزن غير قانونية.

يشار إلى أن الحملة الإقليمية ستتواصل على مدار شهر نوفمبر الجاري حيث ستشمل كل نهاية أسبوع ولاية من ولايات الشمال الخمس، بما سيمكن من مزيد تفعيل المنظومة الرقابية وإضفاء اكثر فاعلية ميدانية في التصدي لكل مظاهر الخروج عن النصوص القانونية في المجال من خلال توحيد الجهود بين الفرق الرقابية العاملة ، وفق تعبير ذات المصدر..