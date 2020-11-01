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تطاوين : تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد

2020/11/01 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ارتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي إلى 333 حالة، بعد تلقي الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين اليوم الأحد نتائج أربعة تحاليل إيجابية، تتوزع إلى حالتين في معتمدية غمراسن وحالة في معتمدية تطاوين الشمالية وحالة وحيدة في معتمدية الصمار.
ومازال ثلاثة مصابين يخضعون الى العلاج في قسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة، المسجلة أمس فقط، بلغت 20 حالة، ليصبح العدد الجملي بعد إعادة فتح الحدود في جوان الماضي 295 حالة وعدد الوفايات 16 حالة خلال الموجة الثانية.

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