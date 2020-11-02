سيدي بوزيد: تنسيقية “الانتداب الحقي” يحتجون للمطالبة باصدار الاوامر الترتيبية المتعلقة بالقانون عدد 38 لسنة 2020

نفذ عدد من المعطلين عن العمل من تنسيقية “الانتداب حقي” اليوم الاثنين، أمام مقر ولاية سيدي بوزيد، وقفة احتجاجية للمطالبة باصدار الاوامر الترتيبية المتعلقة بالقانون عدد 38 لسنة 2020 القاضي بتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر ولمطالبة نواب الجهة بالمساعدة على تطبيق القانون في اطار دورهم الرقابي.

وبينت رجاء كدوسي عن تنسيقية “الانتداب حقي” ل(وات)، أن التنسيقة تطالب الحكومة بنشر كل جديد يتعلق بالقانون المذكور وبضبط جلسات دورية للاطلاع عليه، وتؤكد على الدور الرقابي لنواب ولاية سيدي بوزيد بمجلس النواب وايضا على دورهم في العمل على توفير نسبة من ميزانية 2021 لتطبيق القانون.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية معطلون عن العمل طالت بطالتهم من مختلف المعتمديات، ورفعوا شعارات تؤكد أن “التشغيل حق” وتندد بسنوات “المماطلة” التي اعتمدتها الحكومات تجاه ملف التشغيل، وفق تعبيرهم.