الوحدات الأمنية تسجل 4768 مخالفة في خرق حظر الجولان و17062 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات

سجلت الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها(امن وحرس وطني ) خلال الفترة الممتدة من 5 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2020 ضمن تطبيق حظر الجولان والبروتوكول الصحي للتوقي من فيروس كورونا المستجد بكامل تراب الجمهورية 4768 مخالفة تتعلق بحظر الجولان وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني.

وأكد خالد الحيوني اليوم الاثنين في تصريح ل”وات” ان الوحدات الأمنية المختصة بمختلف أسلاكها سجلت خلال نفس الفترة السالف ذكرها 17062 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات و12813 مخالفات صحية مختلفة على غرار عدم الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي فضلا عن تحرير 485 مخالفة تهم غلق المحلات التجارية .

وللتذكير فقد اعلن رئيس الحكومة المشيشي في كلمة توجه بها الى التونسيين يوم 3 أكتوبر المنقضي عبر شاشة القناة العمومية “الوطنية 1” عن حزمة من الإجراءات لمجابهة تفاقم الوضعية الوبائية الراهنة واكد انه سيتم تطبيق القانون بصرامة على كل المخالفين للإجراءات الوقائية من العدوى بوباء كورونا .