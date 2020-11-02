المهدية:وحدات الحرس البحري بالوسط تحبط 7 عمليات هجرة غير نظامية

نجحت الوحدات التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، مساء أمس الأحد، في إحباط 7 عمليات هجرة غير نظامية، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم اقليم الحرس البحري بالوسط، علي العياري، اليوم الاثنين، في تصريح لـ”وات”.

وأوضح ذات المصدر أن العمليات المذكورة أسفرت عن إيقاف 78 مجتازا تتراوح أعمارهم بين 15 و48 سنة، من بينهم 10 أشخاص مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام وعنصر سلفي، مشيرا إلى أن الموقوفين من أصيلي ولايات المهدية، وصفاقس، وسيدي بوزيد، ومدنين، وسوسة.

وأذنت النيابة العمومية، بعد مراجعتها، باتخاذ الاجراءات القانونية في شأن الموقوفين والاحتفاظ بـ15 منهم مع حجز مراكب بحرية والمحركات المستعملة في عمليات الهجرة السرية المشار إليها آنفا.

يشار إلى أن إقليم الحرس البحري بالوسط يضم المناطق البحرية بصفاقس، والمهدية، وقرقنة، والطوافة نسر03 .