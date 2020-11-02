نابل-كورونا: تسجيل 3 حالات وفاة جديدة وارتفاع إجمالي عدد الوفايات بالجهة إلى 84 حالة

سجلت ولاية نابل، اليوم الاثنين، 3 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد الوفايات بالجهة، منذ بداية الجائحة، الى 84 حالة وفاة، وفق ما ذكره، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لـ (وات)

وبين المصدر ذاته، أن حالة الوفاة الاولى تعود لرجل أصيل معتمدية قليبية يبلغ من العمر 61 سنة يعاني من امراض مزمنة وتوفي بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل، أين كان يقيم منذ 4 أيام وتعود حالة الوفاة الثانية لامرأة أصيلة معتمدية قربة تبلغ من العمر 66 سنة تعاني من مرض السكري وتوفيت بالمستشفى المحلي بقربة بعد تعكر حالتها الصحية.

وأضاف السليمي، أن حالة الوفاة الثالثة تعود لامرأة تبلغ من العمر 79 سنة أصيلة معتمدية نابل، وقد ثبتت إصابتها بفيروس “كورونا” منذ يومين بعد إخضاعها للتحليل بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل، وتم تحويلها الى المستشفى الجهوي بسليانة نظرا لعدم توفر سرير انعاش بالجهة أين توفيت فجر اليوم.