تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي إلى يوم 29 ديسمبر القادم

قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي إلى يوم 29 ديسمبر 2020 .

وأوضحت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي، في تصريح ل (وات)، أن الدائرة الجنائية عللت قرار التأجيل لانتظار مآل القضية الأصلية واستكمال الأبحاث، وكذلك استكمال التركيبة القانونية للهيئة القضائية، مضيفة أن الدائرة الجنائية قررت رفض مطلب الافراج المقدم من قبل المتهم رياض الورتاني.

يذكر أن جلسة اليوم، كان من المقرر عقدها يوم الجمعة الفارط، وتم تأخيرها رغم مرافعات المحامين، نتيجة عدم اكتمال نصاب التركيبة القانونية للدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس، قد أجلت في جلسة عقدت في 29 ماي الفارط النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي، الذي تم اغتياله يوم 25 جويلية 2013 أمام منزله بولاية أريانة، إلى يوم 30 أكتوبر 2020 لتنفيذ أحكام تحضيرية.

يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد (تم اغتياله في 6 فيفري 2013) ومحمد البراهمي، كانت عقدت عددا من الندوات الصحفية تطرقت خلالها الى ما أصبح يعرف ب “الجهاز السري لحركة النهضة”، الذي خطط لاغتيال الشهيدين، ووجهت التهم ل 16 شخصا من بينهم أعضاء بالحركة.

أيمن