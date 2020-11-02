رئيس جمعية طب الأطفال: 85 بالمائة من الاصابات في صفوف الأطفال كانت داخل الوسط الأسري

أفاد رئيس جمعية طب الأطفال محمد الدوعاجي بأن حوالي 85 بالمائة من الاصابات بفيروس كورونا المستجد لدى الأطفال كانت بسبب انتقال العدوى في الوسط العائلي و15 بالمائة أصيبوا بكوفيد-19 خارج الاطار الأسري

وأكد رئيس جمعية طب الأطفال اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عدد حالات الوفيات في صفوف الأطفال بلغت 3 حالات قبل عمر 18 سنة حالتين منهما كانا مصابين بأمراض مزمنة وبلغ عدد الاصابات في صفوف الأطفال منذ بداية الجائحة والى غاية اليوم بين 1100 و 1200 اصابة بكوفيد-19

ولفت الى أن الطفل معرض للعدوى من الكبار مهما كان عمره مشددا في هذا الصدد على أن العدوى من الطفل الى الطفل او الكهل ضعيفة قبل سن الثانية عشرة و تصبح أكبر بعد هذا العمر كما بين ان الطفل او الشاب فوق سن 15 سنة يمرر العدوى كالكهل

وذكر محمد الدوعاجي أنه تم منذ شهر سبتمبر الماضي ايواء 15 طفلا مصابا بالكوفيد-19 بالمؤسسات الاستشفائية وقد غادروا المستشفيات

و لم يبق منهم الا حالتين في مرحلة العلاج

وأشار بخصوص ظهور أعراض المرض لدى الأطفال الى أن 85 بالمائة من المصابين بالفيروس من الأطفال لا تظهر عليهم أعراض المرض فيما تظهر الأعراض على حوالي 15 بالمائة من الاطفال لاسيما من حاملي الأمراض المزمنة التي توفر أرضية خصبة للإصابة بكوفيد19 و يمكن تسجيل حالات حرجة و حالات وفيات حسب تقديره