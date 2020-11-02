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المشيشي يبحث مع رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان الوضع العام بالبلاد وقانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع ميزانية 2021

2020/11/02 أخبار, المصدر, سياسة

مثلت توجهات الحكومة في ما يخص قانون المالية التكميلي ومشروع قانون الميزانية لسنة 2021، أبرز محاور لقاء جمع رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الاثنين بالقصبة، مع رئيس كتلة قلب تونس بمجلس نواب الشعب (30 نائبا)، أسامة الخليفي.

وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن “المشيشي والخليفي تطرقا أيضا خلال اللقاء إلى الوضع العام بالبلاد، في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، والسبل الكفيلة بالحد من انتشار هذا الفيروس”.

كما تناول اللقاء أهم النقاط التي يجب التنسيق حولها مع الحكومة، خاصة مشاريع القوانين والإصلاحات الكبرى.

يذكر أن لجنة الماليّة كانت قد استمعت الاربعاء الماضي إلى محافظ البنك المركزي والى كاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والجباية وإلى ثلّة من إطارات الوزارة حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

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