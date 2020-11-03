نابل: استرجاع ضيعة فلاحية تمسح 400 هكتار ببوعرقوب

استرجعت مصالح الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية نابل، امس الاثنين، الضيعة الفلاحية “حشاد” بمعتمدية بوعرقوب، والتي تمسح 400 هك وفق ما ذكره المدير الجهوي لاملاك الدولة، طارق بن سالم.

وأشار بن سالم، في تصريح لـ(وات)، الى ان عملية الاسترجاع تأتي تنفيذا للقرار الصادر عن وزيري املاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والقاضي باسقاط حق شركة الاحياء والتنمية الفلاحية التي تستغل العقار منذ سنة 2016، بسبب مخالفات انمائية وتعاقدية وعدم الالتزام بالبرنامج الاحيائي، سواء على مستوى تنفيذ التعهدات في اعمال الاحياء والغراسة، أو على مستوى انتداب المهندسين او العملة.

وأوضح، في سياق متصل، أن الضيعة الفلاحية سلمت للمركب الفلاحي “الخيام” التابع لديوان الاراضي الدولية بصفة مؤقتة ليتولى اعمال التعهد والصيانة والحراسة الى حين اعادة توظيفها، مبرزا ان اعادة التوظيف تتعهد بها الادارة العامة للهيكلة بوزراة الفلاحة ومركز الدراسات الفلاحية، اما لاعادة ادراجها بقائمة شركات الاحياء والتنمية الفلاحية او لاشكال توظيف اخرى.