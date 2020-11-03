الدولة عاجزة على صرف الأجور: منجي الرحوي يوضّح

ايقاف 24 نفرا في عمليات هجرة غير شرعية

وفاة 3 أشقاء بفيروس كورونا في جندوبة..

هشام المشيشي يعقد ندوة صحفيّة

نابل: استرجاع ضيعة فلاحية تمسح 400 هكتار ببوعرقوب

2020/11/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

استرجعت مصالح الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية نابل، امس الاثنين، الضيعة الفلاحية “حشاد” بمعتمدية بوعرقوب، والتي تمسح 400 هك وفق ما ذكره المدير الجهوي لاملاك الدولة، طارق بن سالم.

وأشار بن سالم، في تصريح لـ(وات)، الى ان عملية الاسترجاع تأتي تنفيذا للقرار الصادر عن وزيري املاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والقاضي باسقاط حق شركة الاحياء والتنمية الفلاحية التي تستغل العقار منذ سنة 2016، بسبب مخالفات انمائية وتعاقدية وعدم الالتزام بالبرنامج الاحيائي، سواء على مستوى تنفيذ التعهدات في اعمال الاحياء والغراسة، أو على مستوى انتداب المهندسين او العملة.

وأوضح، في سياق متصل، أن الضيعة الفلاحية سلمت للمركب الفلاحي “الخيام” التابع لديوان الاراضي الدولية بصفة مؤقتة ليتولى اعمال التعهد والصيانة والحراسة الى حين اعادة توظيفها، مبرزا ان اعادة التوظيف تتعهد بها الادارة العامة للهيكلة بوزراة الفلاحة ومركز الدراسات الفلاحية، اما لاعادة ادراجها بقائمة شركات الاحياء والتنمية الفلاحية او لاشكال توظيف اخرى.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn